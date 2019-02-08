Бондарь: создаётся впечатление, что в Кэнморе только болельщики сборной Украины

Украинская биатлонистка Яна Бондарь прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Она заняла 27-е место, совершив два промаха на первой «лёжке».

«Три огневых рубежа без промахов — это получилось в первый раз, и особенно приятно, что это случилось в гонке Кубка мира. Мне очень приятно снова вернуться на Кубок мира после двухлетнего перерыва. Здесь совсем другая атмосфера в сравнении с Кубком IBU, да и сам от себя ты здесь ожидаешь большего, ставишь другие цели.



Впечатления от Канады очень приятные — страна очень добрая, гостеприимная, организаторы очень стараются провести соревнования на максимально возможном уровне. Я действительно была здесь три года назад, и в сравнении с теми соревнованиями уровень организации поднялся. Хорошее питание, налажен транспорт, стараются для спортсменов сделать всё максимально удобно. Один минус — не так много болельщиков на трибунах. Зато много украинских флагов: иногда создаётся впечатление, что здесь только наши болельщики. Сегодня подбадривали, подгоняли по трассе — было очень приятно.

Знаете, проще показать результат, когда сама от себя не ждёшь слишком многого и от тебя много не ждут. Всё началось с пристрелки — нормальная спокойная работа, и в таком русле прошла и вся гонка. На первом рубеже два последних выстрела… Ну, как тренеры сказали — ветер подул. Но, вообще, думаю, всё-таки мои промахи", — цитирует Бондарь Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.

Первая победа Экхофф в сезоне – в видеообзоре индивидуальной гонки в Кэнморе