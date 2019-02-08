Й. Бё: рекорд Фуркада близок, так что посмотрим

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, выиграв индивидуальную гонку в Кэнморе (Канада), одержал 12-ю победу в личных стартах в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Он повторил лучший результат своего легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена.
Рекорд принадлежит французу Мартену Фуркаду — 14 побед за сезон.
«Это большое достижение. Если повторяешь результат Бьорндалена, значит, добился чего-то прекрасного. Рекорд Фуркада близок, так что посмотрим. Я остался доволен индивидуальной гонкой. Я одержал ещё одну победу и сделал очередной шаг вперёд», — приводит слова Бё-младшего NRK.
8 февраля в Кэнморе пройдут эстафеты, 9-го — спринтерские гонки. Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира.
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