Й. Бё: рекорд Фуркада близок, так что посмотрим

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, выиграв индивидуальную гонку в Кэнморе (Канада), одержал 12-ю победу в личных стартах в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Он повторил лучший результат своего легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена.

Рекорд принадлежит французу Мартену Фуркаду — 14 побед за сезон.

«Это большое достижение. Если повторяешь результат Бьорндалена, значит, добился чего-то прекрасного. Рекорд Фуркада близок, так что посмотрим. Я остался доволен индивидуальной гонкой. Я одержал ещё одну победу и сделал очередной шаг вперёд», — приводит слова Бё-младшего NRK.

8 февраля в Кэнморе пройдут эстафеты, 9-го — спринтерские гонки. Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира.

Й. Бё: может, это последний год, когда мы бежим 20 км в индивидуальной гонке

Й. Бё возглавил зачёт индивидуальных гонок в Кубке мира, Логинов — шестой