МПК представил условия, которые ПКР нужно выполнить для сохранения членства

Международный паралимпийский комитет сделал официальное заявление по поводу условного восстановления в правах Паралимпйиского комитета России.

В период до формального снятия отстранения МПК опубликует критерии, которые ПКР требуется выполнить, что сохранения условного членства в МПК. Среди этих критериев:

— ПКР должен соответствовать всем требованиям ВАДА и Антидопингового кодекса МПК;

— все соответствующие организации должны выполнять антидопинговую деятельность в России без внешнего вмешательства;

— РУСАДА не должно быть признанным не соответствующим кодексу ВАДА;

— до 31 декабря 2022 года российские паралимпийцы смогут принять участие только в определённых соревнованиях (включая Игры в Токио-2020 и Пекине-2022), если будут соответствовать требованиям по допинг-тестам;

— ПКР должен делать вклад в возмещение расходов МПК, выросших в связи с расширенной программой тестирования российских спортсменов;

— ПКР должен делать отчёт МПК о прогрессе каждые шесть месяцев в течение ближайших трёх лет.

России разрешили участвовать в Паралимпиадах в Токио и Пекине под своим флагом