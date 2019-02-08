Мурашов: обрадовался, когда увидел жеребьёвку, — повезло с дорожками

Российский конькобежец Руслан Мурашов сообщил, что он надеялся на победу на дистанции 500 м на чемпионате мира в Инцеле после удачной, по его мнению, жеребьёвки.

«Конечно я надеялся на победу. Забег Паши Кулижникова, честно говоря, не видел. Что-то случилось — сказали только, что он споткнулся. Я устал. Конечно, радость есть, но ещё не осознал, очень волнительно.

Обрадовался, когда увидел жеребьёвку, на лице тренера тоже была радость, что повезло с дорожками, но ничего не загадывали, только настраивалась. Тренер поздравил с победой, сказал: «Ну наконец-то!» С Пашей пообщаться времени не было, но он тоже успел поздравить», — приводит слова Мурашова ТАСС.

Рекордсмен мира Кулижников занял только седьмое место. Бронзовым призёром на дистанции 500 м стал россиянин Виктор Муштаков.

Золото Мурашова стала первым для сборной России на чемпионате мира — 2019. В активе российской команды также шесть бронзовых медалей.