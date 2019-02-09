Логинов: ребята — молодцы, справились, особенно Латыпов с Поварницыным

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги выступления команды в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Логинов бежал на третьем этапе и сумел сохранить для России итоговое третье место, на которое вывел команду Эдуард Латыпов. Подытожил усилия товарищей на заключительном этапе Александр Поварницын.



«Хорошая гонка. Я хочу всех поздравить с этой хорошей эстафетой. Ребята сегодня молодцы, справились, особенно Эдуард с Александром. Они смогли совладать с таким ветром и с таким морозом. В таких погодных условиях все брали дополнительные патроны, были штрафные круги. Но для нас всё сложилось хорошо.



Почему я бежал не четвёртым? Видимо, так между собой договорились тренеры. Я особо не сопротивлялся. Думаю, надо попробовать всё. Поварницыну я ничего не говорил, он достаточно опытный спортсмен. Думаю, он сам знал, как действовать по сегодняшней гонке», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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