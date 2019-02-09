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Провал женской сборной России — в видеообзоре эстафеты на этапе КМ в Канаде

Провал женской сборной России — в видеообзоре эстафеты на этапе КМ в Канаде
Другие / Биатлон

Представляем видеообзор женской эстафеты 4х6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада).

Сборная Германии стала её победителем, несмотря на штрафной круг. Конкуренцию немкам составляла команда Норвегии, занявшая в итоге второе место. Тройку лидеров замкнули французские биатлонистки.

Россиянки Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева завершили эстафету на десятом месте. Отставание от сборной Германии составило 4 минуты 39 секунд.

Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада
Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Германия — 1:10:16,3 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов).
2. Норвегия — отставание 30,2 (2+7).
3. Франция — +41,6 (0+12)…
10. Россия — +4.39,2 (0+9).

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