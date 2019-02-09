Кайшева: ветер постоянно пронизывал, дойти до финиша уже было героизмом

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева оценила выступление в женской эстафете 4х6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада). Сборная России показала десятый результат. Победу в эстафете одержала команда Германии.

«Просто выйти сегодня на гонку и дойти до финиша уже было героизмом. Ветер постоянно пронизывал, количество одежды тут не имело никакого значения, хоть две шапки надевай. Обмотала тейпом пальцы, это помогло при стрельбе. Было интересно бороться со спортсменками, которые были рядом, а об общем положении команды мне не говорили.

Никого не видела из команды до гонки, только Бикташеву, которая передала мне эстафету. Пока другие бежали, мы старались быть в тепле. Сегодня будет собрание, напомню ещё раз всем девчонкам, что ничего страшного не произошло, со всяким могло такое случиться, тем более сегодня были такие трудности", — цитирует Кайшеву «Матч ТВ».