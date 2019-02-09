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Васнецова — о том, помешал ли выступлению холод: что, опять искать отговорки?

Васнецова — о том, помешал ли выступлению холод: что, опять искать отговорки?
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление на первом этапе эстафеты на Кубке мира в Кэнморе (Канада).

«Помешал ли мне холод? Но люди-то другие стреляют! Что, опять искать отговорки? Да, сегодня был ветер и гораздо холоднее, чем вчера, но стрелять-то надо при любых условиях. Во время второго круга ни о чём не думала, просто было очень обидно: если в личной гонке твои ошибки вредят только тебе, то в эстафете ты подводишь команду.

Пропустить спринт из-за состояния здоровья? Будем советоваться с тренерами», — цитирует Васнецову сайт телеканала «Матч ТВ».

Васнецова завершила первый этап эстафеты на 16-й позиции, с отставанием от лидера в 2 минуты и 56 секунд. Россиянки стали десятыми в гонке.

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