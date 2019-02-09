Дальмайер: даже не помню, когда последний раз заходила на круг в эстафете

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Немки выиграли гонку.

«Не знаю, что произошло на последнем огневом. Да, был небольшой ветер, но почему-то стрельба заняла слишком много времени. Плюс штрафной круг. Конечно, я не рада такому исходу, но наша команда победила, и это хорошо. Даже не могу сейчас вспомнить, когда последний раз заходила на круг в эстафете», — приводит слова Дальмайер интернет-портал Biathlon.com.ua.

Напомним, россиянки Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева завершили эстафету на 10-м месте. Отставание от сборной Германии составило 4 минуты 39 секунд.