Тандреволд: у меня не было цели догнать за свой этап лидеров

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Норвежки заняли второе место в гонке.

«Мы очень сильно отстали, а впереди были лучшие команды. Но мы обсуждали такой расклад перед гонкой и были готовы. У меня не было цели догнать за свой этап лидеров и сократить отставание сразу на 2 минуты. Если бы я сразу бросилась в погоню, на огневых был бы „завал“. Так что я, как мы и договаривались, просто продолжила гонку в своём темпе, понемногу сокращая отставание. Впереди было ещё много кругов и огневых, важно было успокоиться и понять, что ещё не всё потеряно. Марте и Тириль — лучшие. Было не трудно им довериться!» — приводит слова Тандреволд интернет-портал Biathlon.com.ua.