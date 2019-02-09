Конькобежка Шихова заняла седьмое место на дистанции 1000 м на ЧМ

Российская конькобежка Екатерина Шихова стала седьмой на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Чемпионкой мира с рекордом катка (1 минута 13,41 секунды) стала американская конькобежка Бриттани Боу. Второе место заняла чемпионка мира 2019 года на дистанции 500 м, австрийка Ванесса Герцог (+0,97). Японка Нао Кодайра — бронзовый призёр соревнований (+1,02).

Шихова уступила чемпионке мира 1,46 секунды. В десятку лучших также вошла ещё одна россиянка — Ольга Фаткулина, показавшая девятый результат (+1,67).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Женщины, 1000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.13,41 (рекорд катка).

2. Ванесса Герцог (Австрия) — +0,97.

3. Нао Кодайра (Япония) — +1,02...

7. Екатерина Шихова (Россия) — +1,46...

9. Ольга Фаткулина (Россия) — +1,67...

11. Дарья Качанова (Россия) — +2,23.