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Конькобежка Шихова заняла седьмое место на дистанции 1000 м на ЧМ

Конькобежка Шихова заняла седьмое место на дистанции 1000 м на ЧМ
Другие / Конькобежный спорт

Российская конькобежка Екатерина Шихова стала седьмой на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Чемпионкой мира с рекордом катка (1 минута 13,41 секунды) стала американская конькобежка Бриттани Боу. Второе место заняла чемпионка мира 2019 года на дистанции 500 м, австрийка Ванесса Герцог (+0,97). Японка Нао Кодайра — бронзовый призёр соревнований (+1,02).

Шихова уступила чемпионке мира 1,46 секунды. В десятку лучших также вошла ещё одна россиянка — Ольга Фаткулина, показавшая девятый результат (+1,67).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Женщины, 1000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.13,41 (рекорд катка).
2. Ванесса Герцог (Австрия) — +0,97.
3. Нао Кодайра (Япония) — +1,02...
7. Екатерина Шихова (Россия) — +1,46...
9. Ольга Фаткулина (Россия) — +1,67...
11. Дарья Качанова (Россия) — +2,23.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 1000 м
09 февраля 2019 года, суббота. 17:00 МСК
1
Бриттани Боу
США
1:13.410
2
Ванесса Герцог
Австрия
1:14.389
3
Нао Кодайра
Япония
1:14.443
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