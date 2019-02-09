Клебо увеличил отрыв от Большунова в общём зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил преимущество над россиянином Александром Большуновым в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.
Благодаря победе в спринтерской гонке на этапе в Лахти (Финляндия), ставшей для Клебо 22-й в карьере, норвежец (1134 балла) оторвался от ближайшего преследователя на 188 очков. В активе 22-летнего россиянина 946 баллов. На третьем месте — ещё один представитель Норвегии, Сьюр Рёте (755).
В десятке лучших лыжников располагаются ещё два россиянина: Сергей Устюгов (604 балла) занимает текущее шестое место в генеральной классификации, Андрей Мельниченко (481) — десятое.
Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. Общий зачёт
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1134 балла.
2. Александр Большунов (Россия) – 946.
3. Сьюр Рете (Норвегия) – 755.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 657.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 657.
6. Сергей Устюгов (Россия) – 604.
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 544.
8. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 511.
9. Калле Хальфварссон (Швеция) – 498.
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 481...
12. Андрей Ларьков (Россия) – 397…
14. Денис Спицов (Россия) – 382…
21. Глеб Ретивых (Россия) – 265…
25. Евгений Белов (Россия) – 254…
30. Максим Вылегжанин (Россия) – 196…
38. Андрей Собакарёв (Россия) – 122…
44. Иван Якимушкин (Россия) – 103…
46. Алексей Червоткин (Россия) – 92…
51. Александр Бессмертных (Россия) – 79…
74. Артем Мальцев (Россия) – 36…
76. Илья Семиков (Россия) – 35…
84. Андрей Краснов (Россия) – 28.
85. Александр Терентьев (Россия) – 26.
Напомним, лидеры сборной России не участвовали на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Конье (Италия) с 16 по 17 февраля.