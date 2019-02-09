Клебо увеличил отрыв от Большунова в общём зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил преимущество над россиянином Александром Большуновым в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

Благодаря победе в спринтерской гонке на этапе в Лахти (Финляндия), ставшей для Клебо 22-й в карьере, норвежец (1134 балла) оторвался от ближайшего преследователя на 188 очков. В активе 22-летнего россиянина 946 баллов. На третьем месте — ещё один представитель Норвегии, Сьюр Рёте (755).

В десятке лучших лыжников располагаются ещё два россиянина: Сергей Устюгов (604 балла) занимает текущее шестое место в генеральной классификации, Андрей Мельниченко (481) — десятое.

Лыжные гонки. Кубок мира.

Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1134 балла.

2. Александр Большунов (Россия) – 946.

3. Сьюр Рете (Норвегия) – 755.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 657.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 657.

6. Сергей Устюгов (Россия) – 604.

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 544.

8. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 511.

9. Калле Хальфварссон (Швеция) – 498.

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 481...

12. Андрей Ларьков (Россия) – 397…

14. Денис Спицов (Россия) – 382…

21. Глеб Ретивых (Россия) – 265…

25. Евгений Белов (Россия) – 254…

30. Максим Вылегжанин (Россия) – 196…

38. Андрей Собакарёв (Россия) – 122…

44. Иван Якимушкин (Россия) – 103…

46. Алексей Червоткин (Россия) – 92…

51. Александр Бессмертных (Россия) – 79…

74. Артем Мальцев (Россия) – 36…

76. Илья Семиков (Россия) – 35…

84. Андрей Краснов (Россия) – 28.

85. Александр Терентьев (Россия) – 26.

Напомним, лидеры сборной России не участвовали на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Конье (Италия) с 16 по 17 февраля.