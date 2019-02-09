«Спартак» победил ЛКС в 18-м туре Высшей лиги по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Спартак» в матче 18-го тура Высшей лиги чемпионата России одержал волевую победу над ЛКС (Липецк) со счётом 2:1.
На 13-й минуте счёт открыл липецкий клуб, отличился Игорь Зайков.
В начале второго тайма «Спартак» сравнял счёт: на 29-й минуте Рза Гараев отправил мяч в девятку. К концу встречи московский клуб вышел вперёд благодаря голу Юрия Синцова на 48-й минуте.
Мини-футбол. Высшая лига чемпионата России.
18-й тур
ЛКС (Липецк) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1)
МФК «Спартак» занимает с 27 очками текущее седьмое место. На счету команды восемь побед, три ничьи и пять поражений.
Следующий матч московский клуб проведёт на выезде против «Делового партнёра» (Великий Новгород) в субботу, 23 февраля.