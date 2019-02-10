Павличенко — в шаге от лидера общего зачёта КМ перед последним этапом в Сочи

Двукратный чемпион мира российский саночник Семён Павличенко занимает текущее второе место в общем зачёте Кубка мира.

На счету россиянина 588 очков. Лидером генеральной классификации является олимпийский чемпион 2018 года немец Йоханнес Людвиг (598), опережающий Павличенко всего на 10 баллов. На текущем третьем месте располагается ещё один представитель Германии — действующий обладатель Кубка мира Феликс Лох (583), проигрывающий лидеру 15 очков.

В пятёрке сильнейших саночников находится и обладатель Кубка мира сезона-2016/17 Роман Репилов, в его активе 548 баллов.

Санный спорт. Кубок мира.

Мужчины, одиночки, общий зачёт

1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 598 баллов.

2. Семён Павличенко (Россия) — 588.

3. Феликс Лох (Германия) — 583.

4. Рейнхард Эггер (Австрия) — 580.

5. Роман Репилов (Россия) — 548...

11. Александр Горбацевич (Россия) — 317...

20. Степан Фёдоров (Россия) — 218...

22. Максим Аравин (Россия) — 208.

Девятый, финальный этап Кубка мира пройдёт на олимпийской трассе «Санки» в Сочи. В рамках этапа пройдут два старта, один из них — спринт.

Отметим, российские саночники дважды выигрывали большой Хрустальный глобус: Альберт Демченко победил в сезоне-2004/05, Репилов — в сезоне-2016/17.