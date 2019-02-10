Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону в Канаде отменены

Пресс-служба Международного союза биатлонистов объявила, что мужская и женская спринтерские гонки на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе не состоятся 10 февраля из-за низкой температуры. Когда пройдут гонки, пока не сообщается.

Напомним, изначально спринты должны были состояться 9 февраля, но были перенесены на 10-е. Мужской спринт был запланирован на 22:20 мск, а женская гонка должна была пройти 11 февраля в 00:45 мск. Также в Кэнморе сократили дистанции индивидуальных гонок, а затем вместо масс-стартов решили провести спринты.

Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.



Лидерами общего зачёта Кубка мира по биатлону являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.