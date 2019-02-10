Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy в Любляне. Её соотечественница Анастасия Гулякова заняла второе место.

По итогам короткой программы Туктамышева набрала 65,66 балла, по итогам произвольной — 122,45. При этом россиянка упала с тройного акселя в короткой программе и исполнила этот же элемент с недокрутом в произвольной. Итоговая оценка Елизаветы — 188,11 балла.

Результат Анастасии Гуляковой — 164,43 балла.

Фигурное катание. Dragon Trophy. Любляна, Словения



Женщины. Итоговое положение



1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 188,11

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 164,43

3. Марина Пиредда (Италия) – 159,10

4. Даша Грм (Словения) – 153,95

5. София Шаллер (Австрия) – 142,86.