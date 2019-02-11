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Костенюк возглавляет турнирную таблицу на шахматном турнире в США

Костенюк возглавляет турнирную таблицу на шахматном турнире в США
Другие / Шахматы

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Александра Костенюк в партии пятого тура выиграла у представительницы Грузии Белы Хотенашвили.

Другая представительница России, Валентина Гунина, одержала победу над француженкой Мари Себаг.

В общем зачёте после пяти туров единоличное лидерство удерживает Костенюк (4,5 очка). Следом за ней расположились Гунина и американка Ирина Круш (по 4).

Результаты других партий пятого тура:

Элизабет Петц (Германия) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — 0,5-0,5
Анна Затонских (США) — Дронавалли Харика (Индия) — 0,5-0,5
Жансая Абдумалик (Казахстан) — Ирина Круш (США) — 0:1

Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.

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