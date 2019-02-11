Костенюк возглавляет турнирную таблицу на шахматном турнире в США

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Александра Костенюк в партии пятого тура выиграла у представительницы Грузии Белы Хотенашвили.



Другая представительница России, Валентина Гунина, одержала победу над француженкой Мари Себаг.



В общем зачёте после пяти туров единоличное лидерство удерживает Костенюк (4,5 очка). Следом за ней расположились Гунина и американка Ирина Круш (по 4).



Результаты других партий пятого тура:



Элизабет Петц (Германия) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — 0,5-0,5

Анна Затонских (США) — Дронавалли Харика (Индия) — 0,5-0,5

Жансая Абдумалик (Казахстан) — Ирина Круш (США) — 0:1



Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.