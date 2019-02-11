Ростовцев: ни одна сборная не позволяет журналистам того, что разрешено у нас

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева о том, что иностранцы завидуют работе телевизионщиков, которые в России освещают биатлон.
«А что он ещё может сказать? Конечно, Губерниев будет себя хвалить. Абсолютно ненормально, что журналисты, как к себе домой, приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам. Когда мы работали тренерами, так же поступали. Должны быть чётко определены время и место, когда вы можете общаться с командой. Так же, как у немцев и норвежцев», — приводит слова Ростовцева «Спорт день за днём».
Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити 14 февраля.
Ростовцев: как бы Логинов ни выступил на ЧМ, все будут умными задним числом
Лидер сборной России идёт против Губерниева. Скандал всё-таки начался
«Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?