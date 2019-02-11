Ростовцев: ни одна сборная не позволяет журналистам того, что разрешено у нас

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева о том, что иностранцы завидуют работе телевизионщиков, которые в России освещают биатлон.

«А что он ещё может сказать? Конечно, Губерниев будет себя хвалить. Абсолютно ненормально, что журналисты, как к себе домой, приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам. Когда мы работали тренерами, так же поступали. Должны быть чётко определены время и место, когда вы можете общаться с командой. Так же, как у немцев и норвежцев», — приводит слова Ростовцева «Спорт день за днём».

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити 14 февраля.

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