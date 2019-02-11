Поварницын: Логинов очень расстроился из-за отмены гонок, он хотел бежать

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал отмену спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов.

«Не могу сказать за всю команду, как отнеслись к отмене гонок. Саша Логинов очень расстроился, он хотел бежать. Я обрадовался, потому что эстафету я пробежал в мороз и понял, что в такую погоду чувствую себя некомфортно, не могу бегать. Мышцы холодом пробирает настолько, что они перестают двигаться. Невозможно толкаться. Если руки ещё как-то поддерживаются в тонусе, то ноги моментально отключаются от работы.



Если едешь в горку, то нормально. Как только равнина или спуск, то всё дубеет даже через три слоя одежды. Сколько проехали? 9 километров за час. Это очень мало. Лыжи не едут. Проезжаешь чуть-чуть и начинаешь греть лицо», — цитирует Поварницына сайт «Матч ТВ».

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.

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