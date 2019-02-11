Губерниев: в Канаде питание было скромным, биатлонисты ходили в супермаркеты

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» поделился ожиданиями от восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.

«Я с удовольствием жду поездку в Солт-Лейк-Сити, потому что там была первая Олимпиада, которую я провёл в качестве комментатора. Это был 2002 год, я работал на лыжах, биатлоне. Вспоминаю бронзу Майгурова, победу Пылёвой, бронзу девчонок в эстафете, победу Миши Иванова. Я хочу увидеть тот стадион. Это вообще была моя первая серьёзная поездка на крупные соревнования. Хочу посмотреть, что изменилось в США за время моего отсутствия.



Мы понимаем прекрасно, что туда нужно ещё добраться. Все мы знаем эти истории, связанные с таможней. Надеюсь, что мы всё же нормально доедем и поработаем. Хочется верить, что Солт-Лейк-Сити превзойдёт по уровню организации Преск-Айл. Кстати говоря, в Канаде и Европе я часто встречаю спортсменов, которые закупают продукты в местных супермаркетах. Питание здесь более чем скромное. Что-то я ни разу не наблюдал, чтобы в тюменских магазинах ходили биатлонисты и совершали покупки. Там всё и так есть, и всё очень вкусно и полезно», — написал Губерниев.

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