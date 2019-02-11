Японец Муроя выиграл первую гонку сезона Red Bull Air Race

Порядка 50 тыс. зрителей посетили в минувшие выходные первый этап нового сезона Red Bull Air Race в Абу-Даби, где чемпион 2017 года Ёсихидэ Муроя (Япония) на 0,003 сек. опередил действующего чемпиона мира Мартина Шонку (Чехия) и, выиграв гонку, возглавил турнирную таблицу. Третье место по итогам этапа в столице ОАЭ занял американец Майкл Гулиан.

Действующий вице-чемпион Red Bull Air Race австралиец Мэтт Холл не сумел пробиться в финальную четвёрку, в Раунде-8 уступив Шонке 0,256 сек. Кроме будущих призёров на медали в финале претендовал французский пилот Николя Иванофф. Однако он так и не смог запустить мотор и с отметкой «Не стартовал» в протоколе занял четвёртое место.

По новой системе начисления очков Муроя, выигравший и квалификацию, получил 28 баллов (25 за победу в гонке и 3 за квалификацию).

«Сегодня очень плотные результаты, но наша командная работа принесла свои плоды. Направление ветра повернулось на 180 градусов, поэтому было очень и очень сложно пройти седьмые ворота. Наверное, непросто пришлось там всем. Победа очень важна, ведь она даёт максимум очков, а летали мы очень стабильно начиная с первой практики и заканчивая финалом, чему мы безумно рады», — сказал после финиша Муроя.

Всего же 14 первоклассным пилотам предстоит провести в сезоне восемь гонок. Уже трижды победитель гонки в Абу-Даби выигрывал и весь чемпионат. 15 и 16 июня этап Red Bull Air Race снова пройдёт в России – в столице Республики Татарстан Казани.

Турнирная таблица чемпионата мира после первого этапа

1. Ёсихидэ Муроя (Япония) — 28 очков.

2. Мартин Шонка (Чехия) — 22 очка.

3. Майкл Гулиан (США) — 21 очко.

4. Николя Иванофф (Франция) — 18 очков.

5. Мэтт Холл (Австралия) — 14 очков.

6. Хуан Веларде (Испания) — 13 очков.

7. Мика Бражо (Франция) 12 очков.

8. Кирби Чемблисс (США) 11 очков.