Драчёв: этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе стал показательным

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отмену женского и мужского спринтов на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов.

«Этап в Кэнморе стал показательным. Проводя этапы в Северной Америке, мы теряем потенциал европейских вариантов. Но низкая температура там — это всё-таки редкий случай, обычно в Кэнморе в это время года хорошая погода. Мы понимаем, что этапы Кубка мира должны проводиться и в Азии, и в Северной Америке, но нужно что-то теперь придумать», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Напомним, изначально спринты должны были состояться 9 февраля, но были перенесены на 10-е. Мужской спринт был запланирован на 22:20 мск, а женская гонка должна была пройти 11 февраля в 00:45 мск. Также в Кэнморе сократили дистанции индивидуальных гонок, а затем вместо масс-стартов решили провести спринты.

Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

Лидерами общего зачёта Кубка мира по биатлону являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.