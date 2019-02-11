Т. Тарасова — об операции на глаза: зрение 120 процентов!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с болельщиками личной фотографией после операции по поводу катаракты. 71-летнему наставнику и телекомментатору заменили хрусталик.

«Зрение 120 процентов!!!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме», сопроводив фото хештегами #люблюсвоюработу, #всемспасибозаподдержку, #здоровьенашевсе.

Фото доступно в «Инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Сразу после операции Тарасова говорила, что вскоре вернётся к работе. Тренер планирует поездку с Максимом Ковтуном на Универсиаду в Красноярск, которая пройдёт 2-12 марта. Также Тарасова будет комментировать чемпионат мира в Японии. Соревнования состоятся 18-24 марта.

Воспитанники Тарасовой завоевали семь золотых медалей Олимпийских игр. Среди её учеников Алексей Ягудин, Илья Кулик, танцоры Наталья Бестемьянова/Андрей Букин и другие.