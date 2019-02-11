Касперович: когда Старых наберёт форму, её будут так же прессовать, как Логинова

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал участие подопечного на этапах Кубка мира в Северной Америке.

Логинов стал бронзовым призёром индивидуальной гонки на этапе КМ в Кэнморе (Канада) и занял третье место в эстафете в составе мужской сборной России.

«В России переживают, чем ближе чемпионат мира, тем на Логинова будет больше давление Фуркада, Бё, чешских биатлонистов, которые с ним не разговаривают? Если начну читать, что про меня пишут, то у меня иногда волосы начинают вставать дыбом.

Не хочу говорить о заявлении Фуркада про позорную победу Логинова. У него нормальные отношения с ребятами. Он общается. Эта тема больше раздувается со стороны журналистов. Вам, наверное, очень интересно, как же всё будет. И больше просим мы, чтобы Логинов извинился. Только за что?

Мы тоже не из пальца сделаны и понимаем, что говорят Бё и Фуркад, когда дают интервью. Да, чехи немного жестковаты. Почему они обходят стороной Ирину Старых? Она ещё не вышла на прежний уровень. Когда это произойдёт, её будут также прессовать, как Сашу. Физически находится в хорошем состоянии, значит, его нужно психологически подломить. Психология в биатлоне – очень важный фактор", – цитирует Касперовича «Спорт день за днём».