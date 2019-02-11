Драчёв: Логинов даёт нам надежду, что ЧМ пройдёт для сборной России удачно

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о задачах, которые стоят перед российской командой на чемпионате мира в Швеции.

«Задачи сборной России? Мы всегда ставим задачи стать лучше и выше в таблице, чем в прошлом году. Сейчас это — занять третье место, для женской и мужской сборных, в прошлом году были четвёртыми. Идёт также прирост в медальном зачёте, есть хорошие выступления в эстафетах. Тот же Логинов даёт нам надежду, что чемпионат мира пройдём удачно.

Гараничев? Даём возможность, чтобы он набрался опыта и проанализировал свои ошибки. Того же Йоханнеса Бё ведь можно переиграть в гонке, если наказывать за ошибки, которые он допускает крайне редко. Радует, что у нас сейчас есть состав, который поддерживает и болеет друг за друга", — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону состоится в Эстерсунде (Швеция) в период с 7 по 17 марта.