Матч чемпионата России по водному поло не был доигран из-за массовой драки

Матч мужского чемпионата России по водному поло казанского «Синтеза» с волгоградским «Спартаком» был остановлен из-за массовой драки у ворот волгоградского клуба. Потасовка началась за 4 минуты и 7 секунд до конца встречи. На тот момент счёт был 9:6 в пользу «Спартака». Участие в драке приняли и запасные игроки команд.

Арбитры приняли решение не возобновлять игру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Окончательное решение по инциденту примет дисциплинарная комиссия.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Синтез», идущий третьим, на два очка — 34 и 32 соответственно. Обе команды провели по 21 матчу. Лидирует московское «Динамо», набравшее 40 очков после 22 игр.