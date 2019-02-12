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Глава ФВПР: зачинщики драки на матче ЧР по водному поло будут жёстко наказаны

Фото: РИА Новости
Глава ФВПР: зачинщики драки на матче ЧР по водному поло будут жёстко наказаны
Другие / Водные виды спорта

Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко сообщил, что участники драки во время матча «Спартака» с «Синтезом» в чемпионате России будут сурово наказаны.

«Я считаю, что клубы и спортсменов нужно оштрафовать, чтобы неповадно было. Зачинщиков я бы отстранил до конца чемпионата, потому что с этим надо жёстко бороться.

Дадим слабину – будет повторяться. Я думаю, что судьи не дорабатывают, потому что такие вещи надо строго пресекать. Жёстко накажем, прецедентов не будет», – цитирует Власенко ТАСС.

Напомним, матч «Синтеза» со «Спартаком» был остановлен из-за массовой драки у ворот волгоградского клуба. Потасовка началась за 4 минуты и 7 секунд до конца встречи. На тот момент счёт был 9:6 в пользу «Спартака». Участие в драке приняли и запасные игроки команд.

Арбитры приняли решение не возобновлять игру.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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