Глава ФВПР: зачинщики драки на матче ЧР по водному поло будут жёстко наказаны

Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко сообщил, что участники драки во время матча «Спартака» с «Синтезом» в чемпионате России будут сурово наказаны.



«Я считаю, что клубы и спортсменов нужно оштрафовать, чтобы неповадно было. Зачинщиков я бы отстранил до конца чемпионата, потому что с этим надо жёстко бороться.



Дадим слабину – будет повторяться. Я думаю, что судьи не дорабатывают, потому что такие вещи надо строго пресекать. Жёстко накажем, прецедентов не будет», – цитирует Власенко ТАСС.

Напомним, матч «Синтеза» со «Спартаком» был остановлен из-за массовой драки у ворот волгоградского клуба. Потасовка началась за 4 минуты и 7 секунд до конца встречи. На тот момент счёт был 9:6 в пользу «Спартака». Участие в драке приняли и запасные игроки команд.



Арбитры приняли решение не возобновлять игру.