Цыплухина заняла седьмое место в спринте на Европейском олимпийском фестивале

На Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, прошла спринтерская гонка среди девушек. Золото выиграла норвежская биатлонистка Ханна Берве, лучший результат среди россиянок показала Софья Цыплухина — седьмое место.



Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Спринт. Девушки

1. Ханна Берве (Норвегия) – +22.13,5 (1)

2. Леа Майер (Австрия) – +12,1 (1)

3. Анна Гандлер (Австрия) – +33,4 (2)…

7. Софья Цыплухина (Россия) – +51,2 (2)…

15. Александра Никульшина (Россия) – +1.39,8 (3)…

17. Анастасия Зенова (Россия) – +1.46,8 (2)…

53. Дарья Малышкина (Россия) – +3.53,5 (5).



Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.