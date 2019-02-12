Цыплухина заняла седьмое место в спринте на Европейском олимпийском фестивале

На Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, прошла спринтерская гонка среди девушек. Золото выиграла норвежская биатлонистка Ханна Берве, лучший результат среди россиянок показала Софья Цыплухина — седьмое место.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Спринт. Девушки
1. Ханна Берве (Норвегия) – +22.13,5 (1)
2. Леа Майер (Австрия) – +12,1 (1)
3. Анна Гандлер (Австрия) – +33,4 (2)…
7. Софья Цыплухина (Россия) – +51,2 (2)…
15. Александра Никульшина (Россия) – +1.39,8 (3)…
17. Анастасия Зенова (Россия) – +1.46,8 (2)…
53. Дарья Малышкина (Россия) – +3.53,5 (5).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.
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