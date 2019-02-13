Губерниев: уже на Олимпиаде-2002 ходил к спортсменкам в номера

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» опубликовал фрагмент сюжета из дневника Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), где он побывал в гостях у биатлонисток сборной России.

«И снова рубрика — назад в будущее! Фрагмент сюжета для дневника Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002. Уже тогда ходил к спортсменкам — не к спортсменам, важно — в номера! Медведцева, Ахатова, Куклева — мои богини! О белье и прочем всякие разные деятели напишут чуть позже. Хорошие были времена, впрочем, и сейчас прекрасные», — написал Губерниев.

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Завтра, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

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