IAAF хочет признать Семеню мужчиной, который ощущает себя женщиной

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) готова заявить в Спортивном арбитражном суде (CAS), что двукратная олимпийская чемпионка представительница ЮАР Кастер Семеня должна быть признана мужчиной, ощущающим себя женщиной, сообщает The Times.

Организация планирует ввести правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

Ранее из-за возможного введения этого правила Семеня подала иск в CAS. Слушания в суде состоятся на следующей неделе.

Отметим, после побед Семени у соперниц возникли сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что бегунья является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.

Напомним, Семеня — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в беге на 800 м.