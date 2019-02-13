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Абдулкадеров и Сивкова — чемпионы России в беге на 60 м

Абдулкадеров и Сивкова — чемпионы России в беге на 60 м
Другие / Лёгкая атлетика

Рушан Абдулкадеров и Кристина Сивкова выиграли соревнования в беге на 60 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Абдулкадеров победил с результатом 6,63 секунды. Второе место занял Игорь Образцов (6,64), замкнул тройку сильнейших Дмитрий Лопин (6,68).

Сивкова одержала победу, пробежав дистанцию за 7,15 секунды. Серебряным призёром соревнований стала Анастасия Григорьева (7,29), Наталья Погребняк (7,32) — третья.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины, бег на 60 м
1. Рушан Абдулкадеров — 6,63.
2. Игорь Образцов — +0,01.
3. Дмитрий Лопин — +0,05.

Женщины, бег на 60 м
1. Кристина Сивкова — 7,15.
2. Анастасия Григорьева — +0,14.
3. Наталья Погребняк — +0,17.

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