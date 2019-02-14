Член исполкома IBSF: возвращение РУСАДА наносит огромный ущерб авторитету ВАДА

Член исполкома Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года бывший новозеландский скелетонист Бен Сэндфорд выразил мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации наносит вред антиподинговому движению.

«Я в ярости. Это решение — огромный удар для чистых спортсменов. Можем ли мы придерживаться одних стандартов? В совете ВАДА у атлетов нет действительного права голоса. Это должно измениться, у них должна появиться возможность выразить своё мнение. Допинговая система была обнаружена, но российские власти продолжают отрицать её существование. Возвращение РУСАДА наносит огромный ущерб авторитету ВАДА», — приводит слова Сэндфорда New Zeland Herald.