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Губерниев: только мою кабину закрыли одеялами, но это не поможет

Губерниев: только мою кабину закрыли одеялами, но это не поможет
Другие / Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с места работы на стадионе в Солт-Лейк-Сити (США), где сегодня, 14 февраля, стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

«Комментаторские позиции на биатлонном стадионе в Soldier Hollow. Только мою кабину целиком закрыли одеялами, ну-ну… Как вы понимаете, это не поможет, и поклонники биатлона в Норвегии, Германии и Франции снова будут слышать блестящий комментарий на русском языке от одного скромного парня! Хей-хоп, позабавимся», — написал Губерниев.

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

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