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Гунина одолела Затонских и возглавила турнирную таблицу шахматного турнира в США

Гунина одолела Затонских и возглавила турнирную таблицу шахматного турнира в США
Другие / Шахматы

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Валентина Гунина в партии седьмого тура сломила сопротивление американки Анны Затонских.

Другая представительница России, Александра Костенюк, сыграла вничью с Харикой Дрованалли из Индии.

По итогам седьмого тура Гунина, набрав 6 очков, возглавила турнирную таблицу соревнований. Костенюк, ранее лидировавшая, сместилась на вторую позицию, имея 5,5 балла. Третье место занимает представительница США Ирина Круш (4,5).

Призовой фонд турнира в Сент-Луисе составляет $ 150 тыс. Соревнования завершатся 16 февраля.

Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.

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