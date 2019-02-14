Гунина одолела Затонских и возглавила турнирную таблицу шахматного турнира в США

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Валентина Гунина в партии седьмого тура сломила сопротивление американки Анны Затонских.



Другая представительница России, Александра Костенюк, сыграла вничью с Харикой Дрованалли из Индии.



По итогам седьмого тура Гунина, набрав 6 очков, возглавила турнирную таблицу соревнований. Костенюк, ранее лидировавшая, сместилась на вторую позицию, имея 5,5 балла. Третье место занимает представительница США Ирина Круш (4,5).



Призовой фонд турнира в Сент-Луисе составляет $ 150 тыс. Соревнования завершатся 16 февраля.



Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.