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К. Шабанов и Аглицкая победили на чемпионате России в беге на 60 м с барьерами

К. Шабанов и Аглицкая победили на чемпионате России в беге на 60 м с барьерами
Другие / Лёгкая атлетика

Константин Шабанов и Мария Аглицкая победили в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении. Турнир проходит в Москве.

Шабанов в финале показал результат 7,62 секунды. Второе место занял Артём Макаренко (7,67), третье — Филипп Шабанов (7,74).

Аглицкая преодолела дистанцию в финале за 8,14 секунды. Второе место заняла Анастасия Николаева (8,20), третье — Вероника Червинская (8,25).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины, бег на 60 м с барьерами
1. Константин Шабанов — 7.62.
2. Артём Макаренко — 7,67.
3. Филипп Шабанов — 7,74.

Женщины, бег на 60 м с барьерами
1. Мария Аглицкая — 8,14.
2. Анастасия Николаева — 8,20.
3. Вероника Червинская — 8,25.

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