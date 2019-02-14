К. Шабанов и Аглицкая победили на чемпионате России в беге на 60 м с барьерами

Константин Шабанов и Мария Аглицкая победили в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении. Турнир проходит в Москве.

Шабанов в финале показал результат 7,62 секунды. Второе место занял Артём Макаренко (7,67), третье — Филипп Шабанов (7,74).

Аглицкая преодолела дистанцию в финале за 8,14 секунды. Второе место заняла Анастасия Николаева (8,20), третье — Вероника Червинская (8,25).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Мужчины, бег на 60 м с барьерами

1. Константин Шабанов — 7.62.

2. Артём Макаренко — 7,67.

3. Филипп Шабанов — 7,74.



Женщины, бег на 60 м с барьерами

1. Мария Аглицкая — 8,14.

2. Анастасия Николаева — 8,20.

3. Вероника Червинская — 8,25.