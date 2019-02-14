«Париматч» готов стать спонсором Союза биатлонистов России

Управляющий партнёр букмекерской конторы parimatch.ru Игорь Вишняков сообщил, что компания готова стать спонсором Союза биатлонистов России.

Накануне в распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо президента СБР Владимира Драчёва, направленное 8 февраля в адрес президента Международного союза биатлонистов (IBU) Оле Далина, в котором он просит разобраться в странной ситуации: в конце прошлого года СБР заключил с компанией, представляющей интересы бренда «Париматч», спонсорский контракт на три года на общую сумму 100 млн рублей. За два прошедших месяца IBU так и не легализовал эти договорённости.

«Компания «Париматч» не имеет отношения к ООО „Спортматч“ и сайту «париматч.рф», упоминаемых в различных источниках. Согласно российскому законодательству, мы имеем право заниматься исключительно букмекерской деятельностью.



Parimatch — один из крупнейших международных букмекеров, и мы готовы были бы рассмотреть возможность поддержки российского биатлона, если правила IBU это позволят», — сказал Вишняков.

Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 млн. Это вообще как? Зато землякам президента Международной федерации всё можно. «Это вопиющее дело, проглатывать нельзя», — говорят в России. Что делать?