Гараничев первым из россиян стартует в спринтерской гонке в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 15 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 21:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (12-й), Александр Логинов (18-й), Александр Поварницын (24-й), Сергей Корастылёв (42-й) и Юрий Шопин (77-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 31-м. Логинов в общем зачёте занимает второе место. Третьим идёт француз Мартен Фуркад, пропускающий североамериканские этапы.

Всего для участия в гонке заявлены 87 человек, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля.