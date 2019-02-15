Рёйселанд поднялась на 2-е место в зачёте спринтерских гонок, Старых — 14-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, выигравшая спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), поднялась на второе место в зачёте этой дисциплины. Лидерство сохранила итальянка Лиза Виттоцци.
Лучшая из россиянок, Ирина Старых, идёт 14-й.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт спринтерских гонок
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 289.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 272.
3. Доротея Вирер (Италия) — 269.
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 251.
5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 242.
6. Моника Хойниш (Польша) — 203.
7. Анаис Шевалье (Франция) — 197.
8. Паулина Фиалкова (Словакия) — 180.
9. Жулия Симон (Франция) — 168.
10. Ирина Кривко (Беларусь) — 152...
14. Ирина Старых (Россия) — 133...
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 113...
28. Светлана Миронова (Россия) — 89...
36. Евгения Павлова (Россия) — 62...
41. Маргарита Васильева (Россия) — 55...
46. Валерия Васнецова (Россия) — 43...
62. Ульяна Кайшева (Россия) — 21...
73. Анастасия Морозова (Россия) — 12.