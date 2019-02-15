Колесников и Колесниченко признаны LEN лучшими спортсменами 2018 года

Европейская лига плавания (LEN) признала двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы россиянина Климента Колесникова и олимпийскую чемпионку Светлану Колесниченко лучшими спортсменами 2018 года, информирует пресс-служба организации.
В прошлом году Колесников на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия) выиграл три золотые медали. Также он завоевал два золота на чемпионате мира на короткой воде в Китае.
Колесниченко выиграла обе программы на ЧЕ в Глазго с Варварой Субботиной и победила в сольных выступлениях на этом турнире.
Напомним, Колесников получил награду в номинации «Спортсмен года» на торжественной церемонии вручения VII Ежегодной премии Всероссийской федерации плавания за 2018 год.
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