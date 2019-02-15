Россия — шестая в общем зачёте Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Сборная России заняла шестое место в неофициальном общекомандном зачёте Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Сараево (Босния и Герцеговина).

На соревнованиях, проходивших с 11 по 15 февраля, россияне выиграли 12 медалей: две золотые, семь серебряных и три бронзовые награды. Победу в медальном зачёте одержала сборная Норвегии (6-1-5), команда Швейцарии заняла второе место (5-5-2), французы расположились на третьем месте (4-3-4).

Золотые медали в копилку российской команды принесли фигуристы Анна Щербакова и Илья Яблоков. Серебряными призёрами соревнований стали Владимир Балбеков (шорт-трек, 1000 и 1500 м), Алёна Баранова (лыжные гонки, гонка на 5 км и спринт), лыжная сборная в смешанной эстафете (Баранова, Егор Лончаков, Волков, Екатерина Мегедь), Артём Максимов (лыжные гонки, спринт) и Никита Казазаев (горнолыжный спорт, гигантский слалом). Бронзовые награды выиграли лыжник Сергей Волков (спринт), а также биатлонисты Илья Анисимов (спринт) и Софья Цыплухина (индивидуальная гонка).

Отметим, сборная России выигрывала медальный зачет на трёх предыдущих Европейских юношеских олимпийских фестивалях – в 2013, 2015 и 2017 годах.

Следующий Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдёт в Вуокатти (Финляндия) в 2021 году.