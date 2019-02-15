Кристиансен поднялся на 10 мест в зачёте спринтерских гонок, Логинов — второй

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поднялся с 27-го на 17-е место в зачёте спринтерских гонок благодаря победе на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Лидерство сохранил его соотечественник Йоханнес Бё, проигравший лишь второй спринт в сезоне.

Лучшим среди россиян остаётся Александр Логинов, занимающий второе место. В тройку лидеров в этой дисциплине вошёл француз Симон Детьё, ставший вторым в спринте в США.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт спринтерских гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 394 балла.

2. Александр Логинов (Россия) — 264.

3. Симон Детьё (Франция) — 262.

4. Бенедикт Долль (Германия) — 237.

5. Антонен Гигонна (Франция) — 229.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 203.

7. Симон Эдер (Австрия) — 195.

8. Мартен Фуркад (Франция) — 193.

9. Лукас Хофер (Италия) — 192.

10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 191...

17. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 129...

20. Евгений Гараничев (Россия) — 108.

21. Матвей Елисеев (Россия) — 106...

38. Дмитрий Малышко (Россия) — 53...

52. Александр Поварницын (Россия) — 28.