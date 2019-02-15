Корастылёв: почему много промахов? Биатлон — рулетка. Кому повезло, тот попал

Российский биатлонист Сергей Корастылёв прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на 10 км на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), а также рассказал о доле везения на огневом рубеже.

«Да, тяжело мне. Сказалось то, что отменили спринт в Канаде. Нет у нас маленько соревновательной деятельности, засиделись мы. Плюс высота большая, это тоже сказывается. Лыжи ехали хорошо, а на рубеже вы всё видели сами. Почему допустил столько промахов? Биатлон — это рулетка. Кому повезло, тот и стрельнул хорошо. Кто-то чуть сильнее удерживает. Не в мастерстве дело, а в везении. Йоханнес тоже в порыв попал. Тут стреляй или не стреляй, делай или не делай поправки, ничего не поможет», — сказал Сергей Корастылёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Корастылёв занял 77-е место, отстав от победителя, норвежца Ветле Шосты Кристиансена, на 3 минуты 34,6 секунды и допустив 5 промахов. Таким образом, россиянин не смог отобраться в гонку преследования, которая состоится завтра, 16 февраля.