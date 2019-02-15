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Поварницын: какой-то тумблер организм включил и не может реализоваться

Поварницын: какой-то тумблер организм включил и не может реализоваться
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в США. С безупречной стрельбой Поварницын занял 24-е место, на полторы минуты отстав от лидера.

«Очень тяжело, я очень расстроен, потому что уже которую гонку я могу стрелять хорошо и отлично, но… Своё функциональное состояние оцениваю как ужасное. Организм отказывается работать, никакого тонуса в мышцах нет. Хоть и стараюсь на тренировках его набрать, почувствовать, но какой-то тумблер организм включил и не может реализоваться. Ощущение — будто бы уже набегался, хотя стартов было не много, как будто организм пытается защитить себя.

На рубеже был ветер, когда я пришёл, но мне по трассе подсказали, что у всех ребят стрельба смещается на 11 часов, поэтому я пришёл на рубеж и сразу внёс коррективы в свою стрельбу. Старался стрелять быстро, пока сильный порыв ветра не пришёл, поэтому и получилось стрельнуть на ноль», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

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