Мужская сборная России опустилась на 4-е место в зачёте Кубка наций

После спринтерской гонки на 10 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) мужская сборная России опустилась с третьего на четвёртое место в Кубке наций.

Лучший результат среди россиян в гонке показал Евгений Гараничев — 15-е место. Победу одержал норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Зачёт Кубка наций возглавляют норвежцы, вторыми идут французы. На третьем месте — команда Германии.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После 15 гонок из 23

1. Норвегия – 5705 баллов.

2. Франция – 5437.

3. Германия – 5118.

4. Россия — 5080.

5. Австрия – 4960.

6. Италия – 4385.

7. Швеция – 4293.

8. Чехия – 4255.

9. Швейцария – 3915.

10. Украина — 3873.

Напомним, в зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.