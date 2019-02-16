Мужская сборная России опустилась на 4-е место в зачёте Кубка наций

После спринтерской гонки на 10 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) мужская сборная России опустилась с третьего на четвёртое место в Кубке наций.
Лучший результат среди россиян в гонке показал Евгений Гараничев — 15-е место. Победу одержал норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Зачёт Кубка наций возглавляют норвежцы, вторыми идут французы. На третьем месте — команда Германии.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Мужчины. После 15 гонок из 23
1. Норвегия – 5705 баллов.
2. Франция – 5437.
3. Германия – 5118.
4. Россия — 5080.
5. Австрия – 4960.
6. Италия – 4385.
7. Швеция – 4293.
8. Чехия – 4255.
9. Швейцария – 3915.
10. Украина — 3873.
Напомним, в зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Кристиансен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в США, Гараничев — 15-й