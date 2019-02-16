Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поздравила с днём рождения свою собаку Масару.



«Масару сегодня 1 годик! С днём рождения, моя любимая! Моя радость, поддержка и вдохновение! Будь здоровой и послушной», — написала Загитова в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алины Загитовой.

Собаку Загитовой подарили представители префектуры Акита (Япония) за победу на Олимпиаде — 2018.

16-летняя фигуристка в данный момент готовится к ЧМ-2019. Чемпионат мира — единственный крупный турнир, который не выигрывала Загитова. В прошлом сезоне, который стал для спортсменки дебютным на взрослом уровне, она выиграла финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпийские игры.