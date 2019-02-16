Кузьмина: биатлон в Америке нужен, посмотрите, сколько детей пришло

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина поделилась мыслями, нужно ли проводить этапы Кубка мира по биатлону в Северной Америке.

«Здорово, когда в каждой стране есть спорт. Пусть он и не популярный, и не национальный, но чем больше стран будет заинтересовано в нашем спорте, тем лучше.



Здесь биатлон нужен, посмотрите, сколько сегодня пришло детей. Может, они были обязаны сюда прийти, но сколько было радости, сколько новых эмоций, переживаний. Каждый держал в руках флаг. Даже благодаря биатлону они будут знать, где находится Италия, Словакия, Чехия, Россия», – сказала Кузьмина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на седьмом этапе КМ в Кэнморе (Канада) несколько гонок было отменено из-за погодных условий.