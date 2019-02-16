Лесюк: с первого дня в Солт-Лейк-Сити самочувствие было не самым оптимальным

Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен занял 78-е место.



«Если сравнивать два последних этапа Кубка мира, то Солт-Лейк-Сити отличается от Кэнмора. Тут и рельеф трассы другой, и погода другая, и высота. Когда мы только приехали сюда, то с первого дня самочувствие было не самым оптимальным, не было свежести.



Когда бежишь, пульс просто зашкаливает, кислорода не хватает, поэтому бороться на трассе с соперниками ходом было очень тяжело.



Что касается стрельбы, важную роль здесь сыграл ветер. Он постоянно менял направление, и не было какой-то стабильности. В таких условиях все ошибались, и я в том числе. Мы уже сделали анализ с тренером и по стрельбе, и по гонке в целом. Понимаю свои ошибки и буду стараться их исправить, чтобы не допускать в будущем», — цитирует Лесюка Biathlon.com.ua.

Пидручный: ходом доволен, а стрельба разочаровала