Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» — «Леванте». 16 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Лесюк: с первого дня в Солт-Лейк-Сити самочувствие было не самым оптимальным

Лесюк: с первого дня в Солт-Лейк-Сити самочувствие было не самым оптимальным
Другие / Биатлон

Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен занял 78-е место.

«Если сравнивать два последних этапа Кубка мира, то Солт-Лейк-Сити отличается от Кэнмора. Тут и рельеф трассы другой, и погода другая, и высота. Когда мы только приехали сюда, то с первого дня самочувствие было не самым оптимальным, не было свежести.

Когда бежишь, пульс просто зашкаливает, кислорода не хватает, поэтому бороться на трассе с соперниками ходом было очень тяжело.

Что касается стрельбы, важную роль здесь сыграл ветер. Он постоянно менял направление, и не было какой-то стабильности. В таких условиях все ошибались, и я в том числе. Мы уже сделали анализ с тренером и по стрельбе, и по гонке в целом. Понимаю свои ошибки и буду стараться их исправить, чтобы не допускать в будущем», — цитирует Лесюка Biathlon.com.ua.

Пидручный: ходом доволен, а стрельба разочаровала
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент