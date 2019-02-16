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Цыплухина: мой фаворит — Кайса Мякяряйнен, она особенная

Цыплухина: мой фаворит — Кайса Мякяряйнен, она особенная
Другие / Биатлон

17-летняя российская биатлонистка Софья Цыплухина рассказала о любимых спортсменах в мужском и женском биатлоне.

«Мне нравится Кайса Мякяряйнен. Мой фаворит, она особенная. Но и Дарья Домрачева, Лаура Дальмайер, Доротея Вирер нравятся. Но по технике Кайса бежит так, что не спутаешь ни с кем. Как будто ей легко на трассе.

Из мужчин больше всего импонирует Александр Логинов. На фотографиях он не улыбается, но, мне кажется, он всегда расстраивается, если не занимает первое место. Частенько бывает в тройке призёров, но ощущение, что его радует только золото. Хотя, казалось бы, любой медалью надо наслаждаться.

Слежу за каждым этапом Кубки мира по мере возможностей, порадовалась за победу женщин в эстафете на этапе в Германии", — цитирует Цыплухину РИА «Новости».

Биатлонистка Цыплухина стала 3-й в индивидуальной гонке на олимпийском фестивале
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