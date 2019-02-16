Французский биатлонист Мартен Фуркад пропустит чемпионат Европы — 2019, который пройдет в Беларуси. Об этом сообщил заместитель директора по хозяйственной части стадиона «Раубичи» Леонид Карась.



«У француза другой план подготовки», – приводит слова Карася Tribuna.com.

Мартен Фуркад не вошёл в состав сборной Франции на североамериканские этапы Кубка мира. В общем зачёте Кубка мира по биатлону он занимает четвёртую строчку.

Напомним, 20 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону. Обновленный в 2014 году спорткомплекс впервые проведет серьёзные взрослые соревнования. Турнир пройдёт с 20 по 24 февраля в 4 дисциплинах – индивидуальная гонка, спринт, преследование, а также смешанные эстафеты.