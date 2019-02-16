Быкова: чтобы сноуборд стал популярнее, нужны люди-открытия, как Конор Макгрегор

Российская сноубордистка Милена Быкова, выигравшая один этап Кубка мира в 2018 году и ставшая четвёртой на чемпионате мира – 2019 в параллельном гигантском слаломе, считает, что для повышения популярности сноуборду нужен свой Конор Макгрегор.

«Сноуборд не настолько популярен, и в нашем спорте нет любительского уровня — на досках практически никто не катается. Во-первых, это дорого, а во-вторых, очень тяжело.

Спортсмены, которые сейчас катаются, все пришли в спорт с детства. А чтобы наш спорт стал популярнее, мне кажется, нужны открытые и яркие люди. Вот если взять, например, тот же UFC — там тоже такого интереса не было, а потом появился Конор Макгрегор. Теперь там такой уровень интереса! Помимо боя, там отслеживают и пресс-конференции, и взвешивание, и всю «движуху» в социальных сетях между соперниками.

В нашем спорте нужны люди-открытия, которые будут привлекать молодёжь. Я сама всегда иду навстречу медиа, потому что хочу, чтобы о нашем виде спорта узнало как можно больше людей», — приводит слова Быковой «Реальное время».